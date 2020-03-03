Россиянка завещала свой дом бездомным животным

Жительница Костромы завещала свое имущество - квартиру, дом и земельный участок - приюту для бездомных животных. Ее сестра через суд попыталась вернуть себе недвижимость, но потерпела неудачу. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Свердловский районный суд Костромы.

Попытавшись оспорить завещание, женщина указала на нарушение ее прав и законных интересов как наследника. Она также сообщила, что при составлении своего последнего распоряжения ее сестра не осознавала, что делает. Причиной якобы стало действие серьезных медицинских препаратов, которые покойная принимала для борьбы с раком. Истица предположила, что ее сестра, находясь при смерти, легко могла попасть под чужое влияние, а именно одного из сотрудников приюта.

Однако в результате проведенного расследования в суде было доказано, что тяжелобольная сестра заявителя добровольно оставила часть принадлежащего ей имущества общественной организации помощи животным «Право на жизнь». По данным издания, когда состояние здоровья больной ухудшилось, за ней ухаживала одна из сотрудниц приюта, которая одновременно являлась ее соседкой.

Нотариус, оформлявшая завещание покойной, также дала свои показания в суде. По ее словам, при составлении документа у нее не возникло сомнений в дееспособности завещателя. А соседка из приюта оставила разрешение иска на усмотрение суда, указав, что у нее нет личной заинтересованности в исходе дела. В итоге судья отказала истице в удовлетворении требований. Позже сестра покойной попыталась обжаловать решение в областном суде, однако он оставил его без изменения, и оно вступило в законную силу.