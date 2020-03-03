Бывший министр науки и высшего образования получил новую должность

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил бывшего министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства.

Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации,

- говорится в документе.

Котюков был первым руководителем министерства науки и высшего образования. Это министерство было образовано в 2018 году. На посту министра в январе 2020 года его сменил Валерий Фальков.

Напомним, накануне стало известно, что новое кресло досталось и экс-министру спорта РФ Павлу Колобкову. Чиновник стал заместителем гендиректора «Газпром нефти».

Фото ТАСС