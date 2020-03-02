Бывший министр спорта Колобков получил новую высокую должность

Бывший министр спорта России Павел Колобков стал членом правления и генеральным директором по работе с федеральными органами власти «Газпром нефти». Такое решение принял совет директоров компании, сообщает ТАСС.

В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ,

- сказано в сообщении.

Отметим, что глава «Газпром нефти» Александр Дюков является президентом Российского футбольного союза.

Колобков возглавлял министерство спорта с 2016 года и ушел в отставку в январе 2020 года.