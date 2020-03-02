МВД предложило ограничить продажу алкоголя в поездах

В МВД предлагают ограничить продажу спиртного в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования. Силовики считают алкоголь в поезде причиной многих правонарушений. Об этом рассказал начальник главного управления на транспорте МВД РФ Дмитрий Шаробаров, его слова приводит газета «Гудок».

По словам Шаробарова, в прошлом году из-за распития спиртного в вагонах-ресторанах поездов было совершено более 8 тысяч нарушений общественного порядка и 10 тысяч преступлений против личности. Причем во многих случаях жертвами становятся сами распивающие.

В связи с этим Шаробаров отметил, что нужно ограничить свободную продажу спиртного на транспортных объектах и не пускать в самолет или поезд пьяных пассажиров.

Кроме того, в Минтранс внесено предложение об обязательном оснащении видеорегистраторами проводников в поездах и бортпроводников в авиации.