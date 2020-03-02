Шестилетний ребенок утонул в ванне в Вологодской области

В Череповце во время купания в ванне утонул шестилетний мальчик. В момент трагедии его опекун - 42-летняя женщина - отлучилась в другую комнату, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

ЧП произошло в субботу. Ребенок захлебнулся и скончался от механической асфиксии. Вода закрыла его дыхательные пути. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проверяются органы профилактики, в том числе опеки и попечительства.