02 марта 2020, 19:28
Шестилетний ребенок утонул в ванне в Вологодской области
Следственный комитет проверяет гибель мальчика, оставленного взрослыми в одиночестве во время купания
В Череповце во время купания в ванне утонул шестилетний мальчик. В момент трагедии его опекун - 42-летняя женщина - отлучилась в другую комнату, сообщает пресс-служба регионального СК.
Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
ЧП произошло в субботу. Ребенок захлебнулся и скончался от механической асфиксии. Вода закрыла его дыхательные пути. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, проверяются органы профилактики, в том числе опеки и попечительства.