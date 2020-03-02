Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани. Такое решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщает официальный твиттер организации.

Финал Лиги Европы -2022 состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене», туринский «Ювентус Стэдиум» примет женский финал Лиги чемпионов 2022 года, а в 2023-м он пройдет в голландском Эйндховене.

Матч за Суперкубок УЕФА 2022 года состоится на Олимпийском стадионе Хельсинки.

Стадион в Казани рассчитан на 45 379 человек. Он был построен в мае 2013 года и принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира -2018.

Напомним также, что в 2021 году Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов.