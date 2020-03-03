Шесть случаев коронавируса официально подтверждены в России

По состоянию на 3 марта в России официально подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом. Такую статистику приводит «Интерфакс».

Двое заболевших - это китайцы, которые уже выздоровели и были выписаны в середине февраля. Три человека - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они находятся на карантине в Казани. Еще об одном заболевшем стало извеcтно вчера - это россиянин, вернувшийся в Москву из Италии. Его болезнь протекает в легкой форме.

Количество заразившихся коронавирусом COVID-2019 в мире достигло 90182 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло до 10156.