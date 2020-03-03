Мужчину спасли из огня: серьезный пожар произошел в Сегеже

Вчера ближе к полудню на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступило тревожное сообщение о том, что на улице Кирова горит квартира в двухэтажном 8-ми квартирном деревянном жилом доме.

Как сообщил нашему изданию источник в экстренных службах, не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были уже на месте и спасли из горящей квартиры ее хозяина, мужчину 1955 года рождения.

После чего карельские брандмейстеры приступили к тушению. Профессионалы спасли от огня не только квартиру, но весь деревянный дом. В результате пожара квартира была повреждена на площади 15 квадратных метров, также был поврежден хлам в квартире, который хозяин постоянно приносил домой с помоек. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты.