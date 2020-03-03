Умер председатель Морского собрания Карелии Олег Щука

Ушел из жизни председатель Морского собрания Карелии Олег Щука. Ветерана российского флота, участника боевых действий, капитана второго ранга не стало 29 февраля, сообщает ГТРК «Карелия».

Олег Щука участвовал в спасении гражданского населения в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, спасал курсантов при пожаре в Санкт-Петербурге. Награжден боевыми медалями и орденами.

Прощание с Олегом Щукой состоится 4 марта с 10 до 11 часов в траурном зале на улице Вольной.