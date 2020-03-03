Очередь в детский сад в Петрозаводске составляет более 7 тысяч детей

В настоящее время в очереди на получение места в дошкольном учреждении в Петрозаводске стоят 7057 человек. Это дети от рождения до трех лет. Для решения проблемы в Петрозаводске необходимо построить несколько зданий детских садов. Об этом сегодня сообщила начальник управления образования администрации Петрозаводска Светлана Пахомова.

Сегодня Светлана Пахомова вела личный прием граждан. Большинство обратившихся – как раз по вопросу места в детском саду. Среди пришедших – жители Центра, Голиковки, Перевалки, Кукковки и Ключевой.

Петрозавочданка Анастасия Барбашина живет на улице Сегежской. Она потребовала от городских властей скорейшего завершения строительства здания детского сада на улице Репникова. Женщина хотела бы отдать в новое учреждение своего второго ребенка, которому сейчас полгода.

- Меня и других жителей Ключевой очень беспокоит то, что власти не предпринимают достаточных усилий для того, чтобы решить вопрос с очередями в детские сады. Когда я записывала в садик своего первого ребенка, мы были в очереди пятитысячными. Второй ребенок оказался в очереди уже семитысячным. Когда мы сможем попасть в детский сад? Боюсь, что к моменту, когда подойдет наша очередь, нам придет пора идти в школу. И таких, как я, много. Почему не соблюдаются наши права? Нам нужен новый детский сад на Ключевой. Мы уже готовы собирать подписи в защиту садика и при необходимости будем обращаться к федеральным властям.

Светлана Пахомова разъяснила, что опасения насчет сада на улице Репникова беспочвенны. Разрешение на строительство получено, проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Сейчас в Петрозаводске возводятся три здания: два новых садика по 150 мест каждый появятся на Кукковке, еще один - на 280 мест - появится на Ключевой.

Здание на улице Попова будет открыто этой весной. Сейчас его оборудуют всем необходимым: и в скором времени новый детский сад примет 300 ребят. В планах строительство еще двух зданий на Кукковке и Ключевой. Кроме того, администрация изыскивает новые земельные участки для строительства дошкольных учреждений для предоставления мест всем желающим.