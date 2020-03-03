Блинами и глинтвейном угостили петрозаводчан в лесу под Петрозаводском

Около 10 тысяч петрозаводчан (по подсчетам журналиста) в течение дня – в воскресенье 1 марта – прощались с так и не наступившей зимой. За 2,5 км от города они поедали блины и пили глинтвейн. Кто-то пришел на праздник на лыжах, а кто-то пешком. Совсем малые дети доехали на колясках. Удивительно, но многие трехлетние ребятишки уже стояли на лыжах.

Да здравствует спортивный Петрозаводск! Все удивляются, насколько массово петрозаводчане любят проводить свой досуг на лыжах. Буквально все возраста. И молодежь, трудная на подъем, в первых рядах. Поражает, как часто люди здороваются на лыжне. Значит, все друг друга знают: это в 300-тысячном то городе.

Добавим, что администрация города не обошла вниманием такую любовь горожан к лыжам. На трассе «Фонтаны» было установлено освещение. Сегодня можно идти по лыжне до самого позднего вечера.