Проспект Александра Невского временно закроют для автомобилистов

Петрозаводчане не смогут оставить свои автомобили на проспекте Невского 4-го и 5-го марта из-за съемок кинофильма Юхо Куосманена. Об этом горожан предупредили в мэрии карельской столицы.

«4 марта с 17.00 вводятся ограничения остановки автомобилей на проспекте Александра Невского от ул. Коммунистов до ул. Ригачина. Запрет будет действовать до 05.30 5 марта»,

- сообщается на сайте горадминистрации.

Также в связи с киносъёмкой 5 марта с 02.00 до 05.30 планируется закрытие движения транспортных средств по проспекту Александра Невского от ул. Коммунистов до ул. Луначарского и от ул. Луначарского до ул. Ригачина.

В мэрии добавили, что в период проведения мероприятия будет обеспечен беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям автотранспорта специального назначения и жителей домов.

Ранее в мэрии Петрозаводска рассказали о временном запрете остановки автомобилей на площади Гагарина. Ограничение распространится на все кольцо по площади Гагарина. Запрет будет действовать с восьми часов утра 3 марта до 01:00 следующего дня.