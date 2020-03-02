Известные актеры рассказали о съемках фильма в Петрозаводске

В Петрозаводск приехала международная команда кинематографистов. Финский режиссер Юхо Куосманен приступил к съемкам фильма «Купе номер шесть» по мотивам романа финского прозаика Розы Ликсом. В массовке приняли участие и петрозаводчане – в январе желающих попробовать себя в роли актеров набрали при помощи соцсети. Корреспондент «Петрозаводск говорит» побывал на съемочной площадке и пообщался с известными актерами и продюсером фильма.

Главную мужскую роль в киноленте исполняет актер Юрий Борисов, известный российским зрителям по фильмам «Союз спасения», «Аванпост», «Т-34» и другим.

– Я очень удивился, когда прочитал сценарий, ведь герою, которого я должен был играть, было пятьдесят лет. Засомневался, действительно ли мне, а не кому-то другому предлагают попробовать себя. Но режиссер Юхо Куосманен захотел встретиться и подтвердил, что хочет видеть в ней именно меня: он увидел фильм «Бык» на фестивале в Карловых Варах и заметил меня. Я согласился, и весь сценарий переделали под человека моего возраста – 27 лет,

– рассказал порталу «Петрозаводск говорит» Юрий Борисов.

Фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова стал призером международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2019 году. Исполнявший в нем главную роль Борисов (как и Акопов) после этого проснулся знаменитым.

– Вы похожи на своего героя – мрачного, замкнутого?

– Никогда не сравниваю себя с персонажами. Моя жизнь, моя дорога и их – идут параллельно. Этому герою, как и любому своему персонажу, я симпатизирую. Внутри него – огромная вселенная русской души.

– Основное действие фильма происходит в поезде. Вы сами любите ездить в поездах?

– Мы снимаем события 20-летней давности. Сейчас совсем другие поезда. Когда я готовился к роли, специально решил прокатиться на поезде, подумать, понаблюдать. И понял, что пользы в этом никакой. Сегодня люди в поезде в основном заняты своими телефонами: играют, читают, смотрят фильмы.

– Вы знакомились в поезде?

– Ничего такого, что кардинально поменяло мою жизнь, вспомнить не могу. Но раньше каждый раз, когда мы куда-то ехали, знакомились с людьми просто от скуки. Если едешь не одни сутки, гораздо интереснее провести время за разговорами. Можно сказать, это была отдельная ниша знакомств – знакомства в поезде. Люди в поездах могли разоткровенничаться и рассказать незнакомцу то, что раньше никому не рассказывали, потому что понимали, что, скорее всего, этого человека никогда больше не увидят. А сейчас любого можно найти в соцсетях уже сразу после знакомства. Романтика поездов исчезла.

– А что для вас романтика?

– Походы. В свободное время очень люблю ходить в походы, как раньше, без телефонов.

– Как работается с финским режиссером?

– Это один из самых интересных опытов работы в моей жизни. Я не знал, как сложится наше общение, ведь мы говорим на разных языках. Но оказалось, что дело совсем не в языке, а во взаимном ощущении друг друга. Я бесконечно счастлив, что сейчас работаю с Юхо и с этой великолепной командой (Юрий машет на прощание и убегает, ему пора – Авт.).

За роман «Купе № 6» Роза Ликсом – известный финский прозаик и драматург – была удостоена самой престижной на ее родине литературной премии «Финляндия». Роман связан с воспоминаниями писательницы, которая тридцать лет назад училась в Москве и много путешествовала по стране.

По сюжету молодая девушка и мужчина, за плечами которого большой жизненный опыт, в том числе и криминальный, едут в одном купе, и по ходу путешествия между ними возникают непростые отношения. Повествование передает впечатления молодой финской студентки о поездке по Транссибирской магистрали, в которых перемешаны страх, удивление и симпатия.

Среди членов команды, приехавшей в Петрозаводск, и Юлия Ауг – советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, режиссер театра и кино, сценарист, клипмейкер. В фильме «Купе номер шесть» она играет проводницу.

– Мне очень понравился сценарий фильма. Иногда бывает так, что роли как таковой и нет, а есть хорошая история, и у тебя возникает чувство… даже не чувство, а какое-то чутье, что этот фильм будет интересным. И тебе хочется принимать в этом участие. Понимаешь, что, помимо того, что написано, ты можешь сделать еще что-то в кадре,

– призналась порталу «Петрозаводск говорит» Юлия Ауг.

– А чем вас так зацепила эта история?

– Наверное, своей человечностью, узнаваемостью. И тем, что речь идет о временах моей молодости, 90-х годах.

– Вы были знакомы с Юхо Куосманеном до съемок этого фильма?

– Юхо знает, чего он хочет, и поэтому с ним очень легко работать. Мы не были знакомы раньше, но у нас примерно одна школа. Юхо тоже в свое время принимал участие в фестивале «Новая драма», мы оба оттуда выросли. Казалось бы, мы говорим на разных языках, но у нас один язык – язык достоверности. Мне это нравится.

– Вы раньше бывали в Карелии?

– В Петрозаводске я была четыре года назад, тоже снималась и даже жила в этой же гостинице в центре города. Когда мы снимали проект «Нянька», жили в республике довольно долго и много выезжали в районы Карелии. Были в старых деревнях, на островах – это совершенно фантастическая красота, невероятная природа, от которой прямо дух захватывает! Мы снимали и летом, и осенью, и я видела, как на глазах меняется состояние природы. Великолепные скалы, сосны, которые выросли под ветром кривыми, но такими красивыми, вода, которая может менять цвет в одну секунду. Это просто потрясающе и не может не оставить след в душе.

В «Купе № 6» не будет чудесных видов карельской природы. Основное действие происходит в поезде.

– Кроме Петрозаводска, мы снимали в Санкт-Петербурге, после будем в Мурманске. Это направление мы выбрали потому, что оно наиболее северное и снежное. Большую часть реквизита мы привезли с собой, для этого понадобилось несколько машин, можно сказать, целый караван. С собой у нас и передвижная кухня, мы прямо здесь готовим,

– рассказал порталу «Петрозаводск говорит» Сергей Касатов, исполнительный продюсер с российской стороны.

Сергей признался, что ни с массовкой, ни с реквизитом, который нужно было найти в Петрозаводске, проблем не возникло. Наиболее сложный реквизит, который приходится возить с собой, – голубой автомобиль «Волга»: в Петрозаводске найти аналог не удалось.

Съемки начались 27 февраля, а закончатся 28 марта. После Петрозаводска съемочная группа отправится в Мурманск. Фильм «Купе номер шесть» выйдет на экраны в 2021 году.

Для справки

Юрий Борисов, 27 лет

После окончания театрального института был зачислен в труппу театра «Сатирикон», в котором он прослужил до 2014 года. В 2011 году Юрию досталась его первая главная роль в кино – в сериале «У каждого своя война» по мотивам одноименной повести Эдуарда Володарского. Снимался в фильмах: «Хрусталь», «Елена», «Т-34», «Бык» и других, сериалах: «Мотыльки», «Молодая гвардия», «Выстрел» и других.

Юлия Ауг, 49 лет

В 1993 г. окончила ЛГИТМиК, в 2007 г. – режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, в 2013 г. – ВКСР (мастерская И. М. Квирикадзе и А. М. Добровольского). С 1993 по 2004 год работала в Санкт-Петербургском Театре юного зрителя им. А. А. Брянцева.

Юлия Ауг начала сниматься еще в начале 90-х, но известность ей принесла картина «Овсянки» по повести Дениса Осокина, вышедшая на экраны в 2010 году. На счету у Юлии уже около пятидесяти киноработ в главных и эпизодических ролях. Актриса сыграла главврача в сериале Владимира Мельниченко «Костоправ», завклубом в мелодраме Олега Массарыгина «Ключи от счастья. Продолжение», Надю в новогодней комедии Константина Статского «Дед Мороз всегда звонит... трижды», Елену Кулясову в военной драме Александра Велединского «Ладога».

Юхо Куосманен, 40 лет

Финский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, двукратный призер Каннского кинофестиваля. В 2016 году его фильм «Улыбающийся человек» («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») получил главный приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Валентина Платонова

Фото автора и из интернета