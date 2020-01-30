Петрозаводчан приглашают сняться в настоящем кино

У петрозаводчан и гостей города появился шанс поучаствовать в съемках кинофильма по роману финского прозаика Розы Люксом. В карельской столице снимут несколько эпизодов для фильма режиссера Юхо Куосманена (наиболее известного по картине «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») под рабочим названием «Купе №6»: создатели фильма ищут желающих попробовать себя в роли актеров.

Съемки в Петрозаводске пройдут с 27 февраля по 4 марта. Съемочная группа ищет новоиспеченных актеров на роль четырех железнодорожников, военного и его дамы, встречающих, провожающих и пассажиров поезда. Кроме того, для съемок фильма потребуются трое молодых людей (15-19 лет) со своим мопедом.

Роза Люксом - известный финский прозаик и драматург. За роман «Купе № 6» автор была удостоена самой престижной на ее родине литературной премии «Финляндия», сообщается в аннотации к роману на сайте «Лабиринт». Роман связан с воспоминаниями писательницы, которая тридцать лет назад училась в Москве и много путешествовала по стране. Молодая девушка и средних лет русский мужчина, за плечами которого большой жизненный опыт, в том числе и криминальный, едут в одном купе, и по ходу путешествия между ними возникают непростые отношения. Повествование передает впечатления молодой финской студентки о поездке по Транссибирской магистрали, в которых перемешаны страх, удивление и симпатия.