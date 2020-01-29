Петрозаводчанин спел о хламидиях в шоу «Comedy Баттл»

В январе на телеканале ТНТ стартовал десятый сезон юмористического шоу «Comedy Баттл». Его участники показывают смешные миниатюры, фокусы, пантомиму, выступают с музыкальными номерами и стендапами.

За главный приз в пять миллионов рублей, которые в этом году разыграют организаторы проекта, будет бороться и петрозаводчанин Даниил Соловьев – вокалист группы «Электрослабость».

Музыкальное трио исполнило в эфире телеканала песню «Лидия», в которой есть хламидии, родители, баня, одна на всех мочалка, БАДы и даже зомби.

Исполнение развеселило Павла Волю и Басту, который громко смеялся и с первых звуков синтезатора назвал происходящее на сцене «мерзопакостной крутью». Ролик на Youtube уже собрал более одного миллиона просмотров.

Группа «Электрослабость» из Петербурга образовалась недавно – в августе 2019 года. Ребята дружат давно, сочиняют тексты и музыку вместе.

По словам Даниила Соловьева, который раньше жил на Птицефабрике в столице Карелии, а затем переехал в город на Неве, после «Comedy Баттл» группа выпустит альбом.

«Петрозаводск говорит» поинтересовался у него, откуда такой интерес к бактериям.

«Интерес к биологии у меня с детства, я собирал жуков и пауков в банку и проводил эксперименты в детстве, но хламидий у меня не было»,

- рассказал вокалист.

Знакомые Лидии у музыканта есть. По его словам, девушки с таким именем, услышав песню, смеются и не обижаются.

Молодой человек также рассказал, на что музыканты потратят пять миллионов в случае победы.

«Мы купим дом, купим дельфина и назовем его Олег, купим реку для Олега и людей которые будут солить реку выше по течению, потому что дельфины морские животные».

Музыканты продолжат удивлять членов жюри проекта своими песнями.

Фото: vk.com