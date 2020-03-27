27 марта: главные видео, фото и новости дня

– За сутки в Карелии на самокарантин отправили четыре тысячи человек. Под наблюдением карельских врачей находятся 27 человек.

– Туристам, приехавшим в Карелию, запретят покидать турбазы. Министр экономического развития Олег Ермолаев рассказал о помощи, которая будет оказана туристическим фирмам.

– Бизнесмены Карелии боятся, что коронавирус убьет их предприятия. Представители турбизнеса поделились с министром экономического развития Олегом Ермолаевым опасениями о своей дальнейшей судьбе.

– Музеи и театры Карелии онлайн: что и когда можно посмотреть из дома. Спектакли и выставки, на которые вы хотели попасть, можно будет посмотреть, не выходя из квартиры.

– Жителям Карелии запретили посещать религиозные организации. Меры по борьбе с коронавирусом распространили на церкви, туда будут пускать только служителей.

– Автомобиль загорелся на автозаправке в Карелии. Пожарные успели сбить пламя, прежде чем оно перекинулось на цистерны с газом на объекте в Пудожском районе.

– BlaBlaCar останавливает работу в России. Сервис поиска попутчиков выступил с заявлением о приостановке деятельности из-за пандемии коронавируса.

– Санаторно-курортные организации Карелии закрылись до 1 июня. Бронирование мест, прием и размещение гостей запрещены распоряжением главы республики.