Автомобиль загорелся на автозаправке в Карелии

Сегодня днем в Пудоже на газовой автозаправке произошел пожар. Вспыхнул автомобиль ГАЗ, сообщает паблик отряда противопожарной службы по Пудожскому району. К счастью, большой трагедии удалось избежать.

На месте работали два отделения пожарной части №50.

Специалисты быстро сбили пламя в моторном отсеке и в салоне автомобиля, не дав огню перекинуться на расположенные рядом емкости с газом. Тем самым была предотвращена угроза взрыва.