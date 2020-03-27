27 марта 2020, 18:37
Автомобиль загорелся на автозаправке в Карелии
Пожарные успели сбить пламя, прежде чем оно перекинулось на цистерны с газом на объекте в Пудожском районе
Сегодня днем в Пудоже на газовой автозаправке произошел пожар. Вспыхнул автомобиль ГАЗ, сообщает паблик отряда противопожарной службы по Пудожскому району. К счастью, большой трагедии удалось избежать.
На месте работали два отделения пожарной части №50.
Специалисты быстро сбили пламя в моторном отсеке и в салоне автомобиля, не дав огню перекинуться на расположенные рядом емкости с газом. Тем самым была предотвращена угроза взрыва.