Подросток пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает 17-летнего Вячеслава Фокина. 24 марта юноша ушел из дома, расположенного в районе Лесного проспекта. С тех пор о его судьбе ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пропавший был одет в синие кроссовки, синие брюки, камуфлированную куртку. При себе у него был рюкзак.

Любую информацию о пропавшем юноше стражи порядка просят сообщать по телефонам: +7-921-224-10-63 или 02 (с мобильного - 102).