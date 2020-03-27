27 марта 2020, 18:08
Подросток пропал в Петрозаводске
Полиция карельской столицы просит помощи в поиске 17-летнего юноши
Полиция Петрозаводска разыскивает 17-летнего Вячеслава Фокина. 24 марта юноша ушел из дома, расположенного в районе Лесного проспекта. С тех пор о его судьбе ничего не известно, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Пропавший был одет в синие кроссовки, синие брюки, камуфлированную куртку. При себе у него был рюкзак.
Любую информацию о пропавшем юноше стражи порядка просят сообщать по телефонам: +7-921-224-10-63 или 02 (с мобильного - 102).