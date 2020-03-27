Подростку из Карелии грозит 15 лет колонии за наркотики

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Сегежи. Юноша подозревается в незаконном сбыте наркотических веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, молодой человек незаконно купил и хранил у себя психотропное вещество. Далее он продал 0,3 грамма этого наркотика человеку, который был участником оперативного мероприятия «проверочная закупка». Психотропное вещество было изъято из оборота.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Молодому жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы.