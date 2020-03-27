Саперы обезвредили мину времен войны, найденную в Олонце

Cаперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы(КРПСС) изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет, сообщает госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения на своей странице в соцсетях.

Группа саперов подразделения разминирования КРПСС выезжала в город Олонец для изъятия 82-х мм минометной мины времён Великой Отечественной войны выезжала 25 марта. Боеприпас обнаружила местная жительница в поле в районе улицы Луначарского, после чего обратилась в полицию, где рассказала об опасной находке.

Прибыв на место, саперы обследовали прилегающую территорию на наличие других взрывоопасных предметов, затем поместили обнаруженный боеприпас в специальный контейнер, предназначенный для транспортировки взрывоопасных предметов и перевезли его к месту уничтожения – на подрывную площадку в Прионежском районе. К исходу того же дня данный боеприпас был уничтожен взрывным способом при помощи накладного заряда.

Подобные находки на территории Республики Карелия далеко не редкость. Только за прошлый 2019 год, сапёры КРПСС выезжали на разминирование 92 раза, при этом обезврежено и уничтожено более 1000 взрывоопасных предметов.