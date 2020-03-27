Петрозаводчанка лишилась дорогого телефона из-за своего отца

27-летняя жительница Петрозаводска была вынуждена обратиться в полицию. Молодая женщина сообщила, что у нее украли дорогой телефон. Ущерб был оценен в 26600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как установили полицейские, к краже причастен 30-летний петрозаводчанин. Мужчина рассказал, что на улице познакомился с отцом пострадавшей, тот пригласил его к себе выпивать. Когда хозяин квартиры отлучился, злоумышленник залез в соседнюю комнату, похитил оттуда телефон, стоявший на зарядке, и быстро ушел.

Сначала мужчина пытался продать на улице мобильник за три тысячи рублей, но цена покупателя отпугнула. Тогда злоумышленник отдал гаджет за меньшую сумму таксисту.

Возбуждено уголовное дело. Телефон изъят и будет возвращен владелице.