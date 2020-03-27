Санаторно-курортные организации Карелии закрылись до 1 июня

В Карелии с 28 марта по 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан на курорте Марциальные воды и в других санаторно-курортных организациях и детских оздоровительных лагерях. Соответствующее распоряжение подписал Артур Парфенчиков.

Мера вызвана борьбой с распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Согласно распоряжению, проживающим на этих объектам в настоящее время должны быть обеспечены условия для их самоизоляции, проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия проживания без возможности его продления.

Напомним, сегодня Артур Парфенчиков объявил о новых мерах борьбы с коронавирусом. В частности, с 28 марта по 5 апреля в республике будут закрыты почти все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС. Останавливается работа общественного транспорта. Закрываются детские сады. Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины только с 9 до 11 утра.