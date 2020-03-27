27 марта 2020, 19:49
На «Карельском окатыше» придумали замену рукопожатиям из-за карантина
Компания из Костомукши запустила челлендж, направленный на поднятие настроения в период пандемии
Сотрудники предприятия «Карельский окатыш» поразмышляли на тему того, чем можно заменить рукопожатия, от которых рекомендовано воздержаться на период пандемии коронавируса.
Девушки - работницы компании продемонстрировали свой вариант приветствия, сняв об этом ролик, который был выложен в официальной группе предприятия.
Более того, компания запустила челлендж, посвященный правильным бесконтактным приветствиям. Свои варианты карантинных приветствий предлагается выкладывать в Сеть с хэштегом #ЗдоровайсяНаЗдоровье.