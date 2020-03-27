27 марта 2020, 19:49
Общество

На «Карельском окатыше» придумали замену рукопожатиям из-за карантина

Компания из Костомукши запустила челлендж, направленный на поднятие настроения в период пандемии

Сотрудники предприятия «Карельский окатыш» поразмышляли на тему того, чем можно заменить рукопожатия, от которых рекомендовано воздержаться на период пандемии коронавируса.

Девушки - работницы компании продемонстрировали свой вариант приветствия, сняв об этом ролик, который был выложен в официальной группе предприятия.

Более того, компания запустила челлендж, посвященный правильным бесконтактным приветствиям. Свои варианты карантинных приветствий предлагается выкладывать в Сеть с хэштегом #ЗдоровайсяНаЗдоровье.

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Метки: 
Костомукша
АО «Карельский окатыш»
рукопожатие
танец
коронавирус
карантин
пандемия
челлендж
новости Карелии