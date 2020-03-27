Президент МТС обратился с открытым письмом к абонентам

В официальном письме, опубликованном на сайте компании, Президент МТС Алексей Корня рассказал о росте интернет - трафика, осознанном потреблении и специальных услугах МТС. Он подчеркнул, что в условиях вынужденной или добровольной самоизоляции абоненты могут без проблем пользоваться привычными сервисами. В частности, мобильные, фиксированные услуги и ТВ сервисы оператора продолжат работать при отрицательном балансе как минимум до конца апреля.

Также руководитель МТС отметил рост фиксированного интернет - трафика, добавив, что в компании видят значительный рост нагрузки на сеть и, прежде всего, рост трафика при пользовании домашним интернетом в крупных городах и, в особенности в Москве, где в фиксированных сетях трафик увеличился на 30%.

«Мы также видим серьезные изменения и в структуре потребления мобильного интернет - трафика. Причина в том, что меняются наши с вами перемещения и привычки. Как следствие — меняется и нагрузка на инфраструктуру. Например, в крупных городах в спальных районах в будний день мы видим такие объемы трафика, которые раньше были характерны для выходных или праздников. При этом нам удаётся поддерживать самые высокие стандарты качества сети. И мы продолжаем мониторить ситуацию и готовы немедленно перенастраивать сеть в соответствии с особенностями потребления. Но вы можете нам помочь решить локальную проблему быстрее, описав ее в приложении «Мой МТС» в разделе «Качество связи». Будем вам очень признательны. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!»

— добавил Алексей Корня.

В МТС призвали к осознанному потреблению интернет - трафика, напомнив, что сети передачи данных — это стратегически важная инфраструктура и их пропускная способность– физически ограниченный ресурс. Поэтому крупнейшие стриминговые платформы в мире уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети.

Это не значит, что нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Эксперт советует в текущей ситуации воздержаться, например, от пересылок веселых, но тяжелых по объему видео в мессенджерах десяткам контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии — это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов.