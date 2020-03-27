Убирать Петрозаводск от зимнего смета начали на месяц раньше

В связи с ранним наступлением весенней погоды Глава карельской столицы поручила направить подрядной организации обращение с указанием на необходимость завершить первичную уборку основных элементов улично-дорожной сети к началу мая, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

Уборка Петрозаводска от зимнего смета в текущем году началась на месяц раньше срока, указанного в муниципальном контракте. Подрядчик продолжает вывозить скопившийся за зиму мусор с проезжих частей и тротуаров. Работы уже проведены на некоторых улицах в центральной части города и на крупных магистралях.

В ближайшие дни уборка продолжится на улицах Чапаева, Правды, Анохина, Энгельса, Калинина, Репникова, проспектах Александра Невского, Лесном и Первомайском, а также на площади Гагарина. Для уменьшения количества пыли с наступлением устойчивых положительных температур воздуха подрядчик приступил к влажной уборке дорог.

По поручению Главы Петрозаводска Ирины Мирошник, специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства обратились к подрядчику с просьбой завершить первичную уборку основных элементов улично-дорожной сети от зимнего смета к началу майских праздников. Отметим, согласно муниципальному контракту, эти работы должны быть выполнены до конца календарной весны.