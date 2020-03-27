27 марта 2020, 16:58
Общество

«АО ПКС-Водоканал» ведет усиленный контроль над качеством воды

Задача ресурсоснабжающего предприятия – ежедневно обеспечивать потребителей безопасным ресурсом, в данном случае – водой

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией «РКС - Петрозаводск» усилили контроль над качеством водопроводной и сточной воды. Сотрудники испытательной лаборатории контроля качества воды АО «ПКС - Водоканал» стали чаще брать пробы воды как на водозаборных очистных сооружениях, так и на канализационных, применяется интенсивное УФ - облучение.

«Пока пандемия коронавируса прогрессирует, мы усиливаем очистку как стоков, так и водопроводной воды, чтобы потребители могли чувствовать себя в большей безопасности»

– прокомментировал работу водоканалов всех регионов присутствия «Российских коммунальных систем» технический директор «РКС - Менеджмент» Дмитрий Астраханцев.

«РКС - Петрозаводск» всегда следит за качеством очистки на ВОС и КОС, а сейчас – в усиленном режиме. «РКС - Петрозаводск» относятся к предприятиям жизнеобеспечения, поэтому с 30 марта по 3 апреля сотрудники компании продолжат свою работу наряду с врачами, службами МЧС, полицией и государственными органами.

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Метки: 
«ПКС-Водоканал»
Петрозаводск
Вода
коронавирус
Общество
контроль