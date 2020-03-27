В Кондопоге силовики провели антитеррористическую тренировку в ТЦ

26 марта в Кондопоге была проведена антитеррористическая тренировка в торговом центре. К участию были привлечены сотрудники районных подразделений МВД, ФСБ, МЧС. Отрабатывались алгоритмы действий в случае возникновения угрозы и работа в темное время суток, сообщает официальный Интернет-портал республики.

К учениям были привлечены также специалисты Кондопожской ЦРБ. Они оказывали помощь условно пострадавшим, а работники администрации района решали вопросы по эвакуации жителей из опасной зоны.

После окончания тренировки руководителю ТЦ были даны рекомендации по усилению мер безопасности на объекте.