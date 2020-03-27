В Суоярвском районе введут в эксплуатацию новый ФАП

Руководство Суоярвского района отчиталось о своей работе за 2019 год. Депутаты обсудили приоритетные направления в деятельности органов местного самоуправления на 2020 год. В свете нарастающей угрозы распространения коронавируса особое значение приобретают вопросы медицинского обслуживания населения.

В прошлом году был построен ФАП в поселке Лоймала, в этом году аналогичный ФАП будет введен в эксплуатацию в поселке Лахколампи. По-прежнему актуальным в районе остается вопрос транспортировки больных.