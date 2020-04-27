27 апреля 2020, 21:55
Общество

27 апреля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Пожар в частном доме унес жизнь петрозаводчанки. Пожарные вынесли тело женщины из горящего дома на улице Фурманова, еще один пострадавший находится в БСМП.

Труп мужчины обнаружен в квартире на севере Карелии. Пожарные вскрыли жилище сегежанина, который долгое время не выходил на связь: мужчина был мертв.

Петрозаводчанка закрыла маленького ребенка в квартире на весь день. Пожарные обнаружили двухлетнюю девочку запертой в одной из квартир карельской столицы: ребенка накормили и передали врачам.

Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции. Жители семи районов республики не желают сидеть дома, как того требует распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова.

Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии. Публикуем официальные данные о распространении коронавируса в республике.

Россия опередила Китай по количеству заболевших коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили более чем у шести тысяч человек, сообщает российский оперштаб.

Парфенчиков частично ослабил режим жесткой самоизоляции в Карелии. Глава республики разрешил открыться магазинам, торгующим стройматериалами, автошколам, а также увеличил количество «чистых территорий».

Жительница Карелии зарезала своего сожителя. В Олонецком районе перед судом предстанет обвиняемая в тяжком преступлении женщина.

В Роспотребнадзоре поддержали продление ограничений на май. От поведения россиян на майских праздниках будет зависеть продолжительность эпидемии Covid-19 в стране.

Четыре города Карелии украсят граффити. Работы по созданию стрит-арт-объектов начнутся после улучшения эпидемиологической ситуации в республике.

Обсудить
просмотр
166834
Метки: 
Новости
заголовки
обзор дня
Россия
Карелия
новости Карелии