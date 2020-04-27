27 апреля: главные видео, фото и новости дня

– Пожар в частном доме унес жизнь петрозаводчанки. Пожарные вынесли тело женщины из горящего дома на улице Фурманова, еще один пострадавший находится в БСМП.

– Труп мужчины обнаружен в квартире на севере Карелии. Пожарные вскрыли жилище сегежанина, который долгое время не выходил на связь: мужчина был мертв.

– Петрозаводчанка закрыла маленького ребенка в квартире на весь день. Пожарные обнаружили двухлетнюю девочку запертой в одной из квартир карельской столицы: ребенка накормили и передали врачам.

– Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции. Жители семи районов республики не желают сидеть дома, как того требует распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова.

– Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии. Публикуем официальные данные о распространении коронавируса в республике.

– Россия опередила Китай по количеству заболевших коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию обнаружили более чем у шести тысяч человек, сообщает российский оперштаб.

– Парфенчиков частично ослабил режим жесткой самоизоляции в Карелии. Глава республики разрешил открыться магазинам, торгующим стройматериалами, автошколам, а также увеличил количество «чистых территорий».

– Жительница Карелии зарезала своего сожителя. В Олонецком районе перед судом предстанет обвиняемая в тяжком преступлении женщина.

– В Роспотребнадзоре поддержали продление ограничений на май. От поведения россиян на майских праздниках будет зависеть продолжительность эпидемии Covid-19 в стране.

– Четыре города Карелии украсят граффити. Работы по созданию стрит-арт-объектов начнутся после улучшения эпидемиологической ситуации в республике.