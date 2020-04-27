Пожар в частном доме унес жизнь петрозаводчанки

Трагический инцидент произошел в столице Карелии вчера, 26 апреля: при пожаре погибла женщина. В 5 часов 54 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что на улице Фурманова горит частный деревянный жилой дом.

Когда к месту происшествия прибыли первые пожарные, то огонь уже чувствовал себя полноправным хозяином на веранде дома и кухне. К месту вызова по тревоге были вызваны дополнительные силы.

Из горящего дома пожарные вынесли мужчину и женщину. К сожалению, женщина уже была без признаков жизни, а мужчину 1985 года рождения отправили в ИТАР БСМП. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения.

Кроме того, из горящего дома пожарные вынесли один газовый баллон, не допустив его взрыва.

В результате пожара в доме огнем были повреждены веранда и кухня на общей площади 20 квадратных метров. В общей сложности для ликвидации этого серьезного пожара было привлечено 25 спасателей и было задействовано восемь единиц пожарной и специальной техники. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.