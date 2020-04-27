Труп мужчины обнаружен в квартире на севере Карелии

Жителя Сегежи обнаружили мертвым в его квартире вчера вечером, 26 апреля. Накануне в пожарно-спасательную службу города поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. Необходимо было попасть в квартиру, где длительное время мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.

Когда прибывшие к месту вызова пожарные вскрыли дверь квартиры, то самые худшие опасения подтвердились: мужчина был мертв. Сейчас по этому происшествию проводят проверку сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно о трагическом инциденте, произошедшем в столице Карелии: вчера, 26 апреля, пожар в деревянном доме унес жизнь петрозаводчанки. Пожарные вынесли тело женщины из горящего дома на улице Фурманова, еще один пострадавший находится в БСМП.