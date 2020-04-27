Экс-начальник ИК-9 Иван Савельев освобожден из-под стражи

Верховный суд РК сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда об аресте до 8 июня бывшего руководителя ИК-9 Петрозаводска Ивана Савельева. Суд отменил решение о содержании Савельева под стражей. Об этом сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на адвоката Михаила Шогина.

Верховный суд освободил Савельева, но запретил ему заниматься определенными действиями. Так, он не сможет посещать ИК-9, общаться со свидетелями по делу и получать письменную корреспонденцию. Однако, экс-начальнику «девятки» разрешено вернуться на свою нынешнюю работу и продолжить трудиться руководителем ЛИУ №2 в Медвежьегорске.

Напомним, бывший начальник колонии №9 Иван Савельев и его и бывший заместитель Иван Ковалев были взяты под стражу Петрозаводским городским судом 10 апреля 2020 года. Им обоим вменяют в вину превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (часть 3, пункт «а», статья 286 УК РФ). Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

По сообщению Следкома по Карелии, в 2014 году обвиняемые в одном из служебных помещений исправительной колонии №9 «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами осужденному, отбывающему наказание в данном исправительном учреждении». По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 24 сентября 2019 года «Медиазона» выпустила материал, где сообщалось, что в петрозаводской колонии строгого режима издеваются над заключенными. Впоследствии руководство колонии организовало пресс-тур, в ходе которого позволило встретиться с некоторыми героями текста. Один из них опроверг информацию о пытках, двое других от своих слов отказываться не стали. Подробности - в нашем репортаже.

Чуть позже в СМИ появилась видеозапись, как в одном из помещений исправительной колонии избивают заключенного. В описании к записи утверждается, что в избиении участвуют экс-начальник петрозаводской ИК-9 Иван Савельев и начальник СИЗО на улице Герцена Иван Ковалев. События, судя по дате, происходили в феврале 2014 года в одном из служебных помещений учреждения. В сообщении Следкома говорится, что сотрудники исправительной колонии №9 УФСИН, «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении». По делу проводились следственные действия, устанавливались обстоятельства происшедшего.

Кроме того, журналист Константинова заявила, что за ней следили начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Также Константинова дала в СУСК по РК пояснения по заявлению о клевете, которое подал начальник колонии с требованием привлечь к ответственности автора материала.

Между тем проверка не нашла в публикации клеветы. В СК отметили, что в словах осужденного могут быть признаки административного правонарушения по статье об оскорблении. Также стало известно, что Следственный комитет по Карелии отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналиста Аллы Константиновой и осужденного.