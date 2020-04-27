Арко Карапетян: бизнесмены Италии получают поддержку от государства

Арко Карапетян, владелец деревообрабатывающего завода в Италии, как многие другие собственники производства, может рассчитывать на помощь властей в период эпидемии.

Государство выплачивает 70% зарплаты сотрудникам частных предприятий. Бизнесменам ежемесячно оказывается поддержка в сумме 800 евро, независимо от финансового положения. С апреля сумма предположительно будет увеличена до 1200 евро.

Кроме того, небольшие предприятия получают финансовую поддержку в размере 25 тысяч евро. Эта сумма не будет взыскана государством позднее.