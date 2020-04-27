Четыре города Карелии украсят граффити

Проект «Арт-убежище» стартует в Карелии. В Петрозаводске, Сортавале, Кондопоге и Суоярви художники изменят облик примерно 20 городских объектов уже в этом году, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Проект реализуется центром народного творчества и культурных инициатив Карелии. Команда проекта подготовит в качестве объектов для создания стрит-арт произведений старые послевоенные бомбоубежища, инфраструктурные и инженерные объекты. Поучаствовать в создании новых памятников уличной культуры смогут все желающие художники - как молодые, так и опытные.

Предшествовать работе художников будет решение юридических вопросов, чтобы граффити и другие стрит-арт-объекты не были оценены, как вандализм. Организаторы надеются, что созданные объекты станут новыми достопримечательностями карельских городов.

Работы будут начаты, как только эпидемиологическая обстановка в республике позволит это сделать.