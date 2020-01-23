23 января 2020, 21:55
Общество

23 января: Главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Пациент со странными ожогами поступил в БСМП Петрозаводска. Специалисты проводят проверку, чтобы выяснить, как мужчина мог обжечь ноги в собственной квартире.

Мальчику из Карелии выпал уникальный шанс вылечиться от редкой болезни. Миша Магоев станет первым пациентом из России, которому введут экспериментальный препарат от редчайшего в мире заболевания.

Жильцы сгоревшего на улице Краснодонцев дома просят помощи горожан. Опубликовано видео того, что осталось от дома, в котором сгорела женщина.

Движение всего городского транспорта можно вновь наблюдать онлайн. В мэрии Петрозаводска заявили об устранении проблем в приложении «Умный транспорт».

Россиянам предсказали теплый февраль. По прогнозу зарубежных метеорологов, самыми теплыми днями станут 10-16 февраля.

Автомобиль перевернулся после ДТП на улице Лыжной в Петрозаводске. Серьезная авария произошла сегодня днем в карельской столице из-за неработающего светофора.

Девушке-колясочнице из Святозера предложили переехать в Петрозаводск. Надежда Шпакова вместе с матерью живет в аварийном доме без туалета и пандуса.

Рыбак погиб в Карелии, провалившись в воду на неокрепшем льду. Трагедия разыгралась вблизи поселка Леппясюрья в Суоярвском районе республики.

В мэрии рассказали, где будет проведен ямочный ремонт дорог. Работы на дорогах Петрозаводска ведутся с применением технологии «холодного асфальта».

Горящий пассажирский поезд потушили на учениях пожарные Карелии. Пожарные Костомукши тренировались тушить огонь и спасать людей на объекте повышенной сложности.

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