Горящий пассажирский поезд потушили на учениях пожарные Карелии

В Костомукшском пожарно-спасательном гарнизоне прошли пожарно-тактические занятия. Занятия проводились в обстановке максимально приближенной к боевой. В распоряжении пожарных оказался списанный, подлежащий утилизации железнодорожный вагон, об этом спасателям удалось договориться с ОЖД, сообщили в группе «2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК».

Сообщение о пожаре на железной дороге поступило в ПСЧ-6 по охране г. Костомукша в 12:00. Прибывший караул обнаружил горящее транспортное средство и незамедлительно приступил к боевому развертыванию имеющихся сил и средств. Начальником отряда подполковником внутренней службы Михаилом Беловым была поставлена задача: проникнуть внутрь горящего вагона, обследовать его на наличие людей, при обнаружении оказать помощь в эвакуации, после чего приступить к тушению.

Задача осложнялась тем, что внутри вагона было сильное задымление, высокая температура, а также входы в вагон и окна были заблокированы металлическими конструкциями. Пожарным пришлось, используя бензоинструмент, вскрывать входы в горящее помещение.

Караул с поставленными задачами справился, пожарные выявили ряд ранее не известных нюансов, в итоге пожар был потушен. Личным составом получен уникальный опыт тушения очень незаурядного и сложного объекта.