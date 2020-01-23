Выпущена почтовая марка с изображением горного парка Рускеала

Сегодня, 23 января, в горном парке Рускеала состоялась церемония гашения почтовой марки. Выпуск приурочен к 100-летию Карелии, на марке изображен знаменитый Мраморный каньон, сообщает паблик «Республика Карелия».

По традиции для гашения новой почтовой марки был изготовлен специальный штемпель. Дата на штемпеле - 23 января 2020 года и надпись «Рускеала» - говорят о том, где и когда произошла процедура гашения. Гости поставили свои подписи на конвертах с юбилейной маркой.

Парк Рускеала - уникальная достопримечательность европейского масштаба. В 2019 году его посетили 650 тысяч туристов.