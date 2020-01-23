В мэрии рассказали, где будет проведен ямочный ремонт дорог

В Петрозаводске продолжается ямочный ремонт дорог. Работы ведет ООО «ТехРент», сообщили в мэрии города.

Ночью подрядчик завершил работы на улицах Матросова и Связи, а также на Березовой аллее. В ближайшее время сотрудники организации займутся ямочным ремонтом на улицах Ленинградская, Мончегорская, Куйбышева и на площади Кирова (в районе дома № 19 по проспекту Карла Маркса). Эти работы также запланированы на ночное время.

Администрация города просит водителей быть предельно внимательными на указанных участках и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.