Девушке-колясочнице из Святозера предложили переехать в Петрозаводск

Надежде Шпаковой из Святозера предложили пройти обучение по индивидуальному образовательному маршруту в Петрозаводском педколледже и проживание в общежитии учреждения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Карелии. Девушка также будет получать меры господдержки, в том числе бесплатное питание.

Ранее ненадлежащими жилищными условиями, в которых проживает девушка-колясочница, заинтересовался Следком по Карелии. Инвалид вместе с мамой проживает в квартире в двухэтажном деревянном доме, который является аварийным и подлежит расселению. В доме на улице Советской нет туалета и пандуса. Однако администрация района пока не предоставила девушке жилье взамен. Историю Шпаковой также рассказали на Первом канале в шоу «Мужское/Женское».

Как сегодня сообщает пресс-служба правительства Карелии, в Петрозаводске девушка ознакомилась с возможностями учебного корпуса, в котором классы, библиотека, туалеты и другие помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В колледже также есть оборудование для нового кабинета лечебной физкультуры, специальный электроподъемник и инвалидная коляска с электроприводом. Шесть лет назад перед обострением заболевания девушка училась в колледже, но подобных условий для обучения тогда не было.

Надежда Шпакова познакомилась с обучающимися группы «Исполнитель художественно оформительских работ». Ей показали условия проживания в общежитии – отдельную комнату, кухонное и санитарные помещения.

Как сообщает пресс-служба, в общежитии не проживают инвалиды-колясочники, но руководство колледжа готово провести работы по установке стационарного пандуса на боковом входе, демонтировать пороги в проемах.