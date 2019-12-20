20 декабря: главные видео, фото и новости дня

— Жители Карелии могут помочь погорельцам стройматериалами. Пострадавшим при пожаре 15 декабря в Петрозаводске также нужна мужская обувь.

— Известная фабрика выпустила шоколад «Легендарная Карелия». Более 47 тысяч сладких сувениров поступит в республику в ближайшие дни.

— Подрядчика оштрафовали на 320 тысяч за плохую уборку улиц. Подрядчик несвоевременно убирает снег и борется с гололедом, считают в мэрии Петрозаводска.

— 22 новых автомобиля скорой помощи поступили в Карелию. Новая техника отправится в больницы в районы республике и пополнит автопарк лечебных учреждений Петрозаводска.

— Пропавший в Вилге северный олень Ляля нашелся. По словам организатора поисков, Ляля нашлась голодная и испуганная.

— Купол спортивного комплекса за 11 миллионов обрушился. Крытое сооружение для занятий большим теннисом и мини-футболом на стадионе «Спартак» сдулось из-за ночной метели.

— Аэропорт назвал учениями сброс «Гелендвагена» с вертолета. В петрозаводском аэропорту порадовались, что тренировку удалось совместить с коммерческим контрактом.

— Высокопоставленный полицейский в Карелии совершил самоубийство. Труп 34-летнего Дмитрия Перфильева был обнаружен по месту жительства.

— Автобус съехал в кювет в Карелии: пассажирка вылетела в сугроб. Пассажирский автобус попал в ДТП на севере республики.