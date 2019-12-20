Замначальника районного ОМВД в Карелии совершил самоубийство

В Карелии совершил самоубийство 34-летний заместитель начальника ОМВД России по Кемскому району Дмитрий Перфильев. Об этом сообщил паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». Информацию подтвердили в МВД Карелии и в Следственном комитете.

По информации, изложенной в паблике, Перфильев совершил самоубийство в бане. Перед этим он выпивал и вел прямой эфир во «ВКонтакте», во время которого исполнял песни под гитару.

Тело Перфильева было обнаружено накануне поздно ночью по месту жительства. По факту трагедии проводится проверка. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего - такую информацию порталу «Петрозаводск говорит» предоставили в МВД республики.

Следственный комитет также проводит проверку по факту смерти мужчины, сообщили в СК.

Как рассказала изданию «Говорит Москва» сестра покойного, у Перфильева не было проблем на работе.

У полицейского остались жена и две дочери.