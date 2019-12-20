Мужчина, скрывшийся от суда, разыскивается в Петрозаводске

Сотрудниками Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от городского суда, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ, Владислав Романович Сергеев 1995 года рождения.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов в Петрозаводске: (88142) 75-50-00, 8-981-4020614, или 02, с мобильного 102»,

- говорится в сообщении.

Конфиденциальность гарантируется.