Пропавший в Вилге северный олень Ляля нашелся

Поиски пропавшего любимца, трехлетнего северного оленя по кличке Ляля в деревне Вилга завершены. Об этом на своей странице в соцсети написала организатор поисков Анна.

«Ляля дома, голодная, испуганная, с обледенелыми рогами, но Живая!»,

- написала девушка, добавив, что чудеса под Новый год бывают.

Анна рассказала нашему изданию, что оленя нашли в деревне, буквально на участке через два дома, у соседей.

Хозяйка этого участка пошла кормить свою собаку и стала бренчать кастрюлей, а затем увидела на своей территории оленя. Возможно, животное вышло на звук посуды, поскольку привыкло, что его кормят.

По словам Анны, олень не покусан, с Лялей все хорошо. Также она уточнила, что заявление в полицию написано не было. Девушка поблагодарила всех за участие в поисках трехлетнего любимца и соседку, которая попридержала оленя.

Напомним, в деревне Вилга Прионежского района пропал олень. Редакция «Петрозаводск говорит» выяснил, что олень содержался на территории конного клуба «Престиж». Утром хозяйка покормила животных, после чего отлучилась на некоторое время. Вернувшись, владелица застала печальную картину - неизвестный выпустил копытных «воспитанников» клуба на свободу. Хозяйке удалось найти всех животных, кроме оленя Ляли. Беглеца безуспешно пытались искать с помощью собак - след животного вывел на частные дома и затем был потерян. Есть вероятность, что оленя могли украсть. Ранее за пропавшего оленя также было обещано щедрое вознаграждение.

Фото: vk.com