«Домашний доктор»: к 40-летнему юбилею Костомукшской больницы

В 2019 году исполнилось 40 лет Костомукшской больнице.

- В каждом человеке есть хорошее и плохое. Выяви в этом человеке сначала хорошее! Плохое и само проявится. И это хорошее надо направить в нужное русло на благо пациентов и больницы. Сплотить этих людей, найти их,

- считает Заслуженный врач России Людмила Николаевна Андреева.

И это ей удалось. 30 лет проработала она в Костомукшской городской больнице. Из них 19 лет главным врачом.

О самых ярких страницах 40-летней истории Костомукшской городской больницы в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор».