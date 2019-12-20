20 декабря 2019, 14:04
«Домашний доктор»: к 40-летнему юбилею Костомукшской больницы
Заслуженный врач России Людмила Андреева – о самых ярких страницах истории больницы города горняков
В 2019 году исполнилось 40 лет Костомукшской больнице.
- В каждом человеке есть хорошее и плохое. Выяви в этом человеке сначала хорошее! Плохое и само проявится. И это хорошее надо направить в нужное русло на благо пациентов и больницы. Сплотить этих людей, найти их,
- считает Заслуженный врач России Людмила Николаевна Андреева.
И это ей удалось. 30 лет проработала она в Костомукшской городской больнице. Из них 19 лет главным врачом.
О самых ярких страницах 40-летней истории Костомукшской городской больницы в программе Светланы Пушкиной «Домашний доктор».