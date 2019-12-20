20 декабря 2019, 14:00
31 декабря в садах организуют дежурные группы по приему детей
Родители, которым придется выйти на работу 31 декабря в Петрозаводске, все равно смогут отвести ребенка в сад
Глава карельской столицы подписала постановление о переносе для сотрудников мэрии рабочего дня с 31 декабря на 28 число. Рабочими днями уходящего года станут 28 и 30 декабря, а выходными – 29 и 31 декабря 2019 года.
В постановлении сити-менеджера руководителям муниципальных организаций рекомендовано установить для сотрудников такой же рабочий график.
В мэрии Петрозаводска сообщили, что в учреждениях дошкольного образования будут созданы дежурные группы для приема 31 декабря детей, чьи родители будут работать.
Ранее глава республики подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2019 года. Изменения рабочего графика коснутся работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета республики.