22 тысячи рублей собрали на благотворительном аукционе в Петрозаводске

В Администрации карельской столицы состоялась традиционная предновогодняя акция «Эко-елка». Несколько десятков поделок из вторсырья представили петрозаводчане на благотворительный аукцион.

Я всех вас благодарю за то, что вы в очередной раз пришли на нашу благотворительную акцию, приготовили свои поделки. Я каждый год по елочке покупаю и обязательно у себя их расставляю. Они такие милые и трогательные. Спасибо вам большое за ваше творчество и фантазию. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть все желания исполнятся,

- сказала Ирина Мирошник.

Ведущим праздничного аукциона стал Дед Мороз. Всего на конкурс «Эко-елка» поступило более ста экспонатов. Победителей выбирали в десяти номинациях: «Самая веселая эко-елка», «Самая оригинальная эко-елка», «Глаза боятся, руки делают», «Зеленая краса», «Пластиковое чудо», «Пышная красавица», «Самая стильная», «Елка 21 века», «Maxi-елка» и «Mini-елка». Авторам лучших работ вручили подарки.

По итогам вечера удалось собрать более 22 тысяч рублей. Все вырученные от продажи эко-поделок деньги переданы в Благотворительный фонд имени Арины Тубис.