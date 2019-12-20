Республиканская больница сможет оказывать новый вид медицинской помощи

Республиканская больница им. В.А. Баранова получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)». Об этом сообщает Минздрав РК.

Теперь женщинам в условиях больницы будут выполняться слинговые операции и хирургические операции по укреплению тазового дна.

Таким образом, в настоящее время высокотехнологичная медицинская помощь в Республиканской больнице им. В.А. Баранова оказывается уже по шести профилям: сердечно-сосудистая хирургия, ревматология, гематология, гастроэнтерология, эндокринология и акушерство и гинекология.