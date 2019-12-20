20 декабря 2019, 18:18
Общество

Республиканская больница сможет оказывать новый вид медицинской помощи

В больнице стала доступна высокотехнологичная помощь по акушерству и гинекологии

Республиканская больница им. В.А. Баранова получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)». Об этом сообщает Минздрав РК.

Теперь женщинам в условиях больницы будут выполняться слинговые операции и хирургические  операции по укреплению тазового дна.

Таким образом, в настоящее время высокотехнологичная медицинская помощь в Республиканской больнице им. В.А. Баранова оказывается уже по шести профилям: сердечно-сосудистая хирургия, ревматология, гематология, гастроэнтерология, эндокринология и акушерство и гинекология.

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Петрозаводск
республиканская больница
акушерство
гинекология
медицинская помощь
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