20 декабря 2019, 18:18
Республиканская больница сможет оказывать новый вид медицинской помощи
В больнице стала доступна высокотехнологичная помощь по акушерству и гинекологии
Республиканская больница им. В.А. Баранова получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)». Об этом сообщает Минздрав РК.
Теперь женщинам в условиях больницы будут выполняться слинговые операции и хирургические операции по укреплению тазового дна.
Таким образом, в настоящее время высокотехнологичная медицинская помощь в Республиканской больнице им. В.А. Баранова оказывается уже по шести профилям: сердечно-сосудистая хирургия, ревматология, гематология, гастроэнтерология, эндокринология и акушерство и гинекология.