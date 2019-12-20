«РКС» и Служба судебных приставов провели акцию в «Ленте»

Каждого вошедшего в гипермаркет ждали не суровые люди в форме, чтобы проверить документы и квитанции на наличие задолженности, а приветливые девушки, которые с улыбкой вручали буклет «РКС-Петрозаводск» с поздравлением и информацией о последствиях несвоевременной оплаты услуг ЖКХ. Все желающие могли прямо на месте выяснить, есть ли у них долги, взыскиваемые через суд, в том числе и за коммунальные услуги.

Предновогодняя акция «РКС-Петрозаводск» и сотрудников службы судебных приставов была организована для поддержания сложившейся среди россиян традиции отдавать долги до конца года. К сожалению, многие горожане не реагируют на уведомления о задолженности за коммунальные услуги. И для них перед зимними каникулами крайне неприятной новостью станут заблокированные банковские счета и взыскание в счет погашения долга имущества, к которому относится и личный автомобиль. Еще одной неприятностью станет невозможность пересечения границы. Если новогодние каникулы вы решили провести с семьей в другой стране, а об оплате коммунальных услуг не позаботились, таможенная служба не пропустит вас за пределы страны.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации в новогодние праздники, вы можете обратиться к сайту службы судебных приставов в республике Карелия, а также позвонить по телефону колл-центра «РКС-Петрозаводск» 8(8142) 56-04-31, чтобы выяснить сумму задолженности за услуги ЖКХ. Напоминаем, если потребитель не оплачивает услуги ЖКХ более двух месяцев, «РКС-Петрозаводск» вправе приостановить предоставление коммунальной услуги вплоть до полного отключения света и воды.