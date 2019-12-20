Почти 300 новых окон установят в Лесотехническом техникуме

В Карелии продолжаются работы по программе повышения энергоэффективности госучреждений.

Так, почти 300 новых окон обещают установить в петрозаводском Лесотехническом техникуме, сообщает паблик «Республика Карелия». В учебном корпусе также модернизировали теплоузел манежа и мастерских. В следующем году во всех четырех зданиях техникума планируют установить энергосберегающие светильники. Гораздо теплее стало и в поликлинике №4: там заменили 179 окон и 7 дверных блоков.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александра Ломако Центр энергосбережения Карелии должен оснастить приборами учета, тепловыми узлами, закрыть контуры тех объектов, где имеются большие теплопотери, в этом году будет выполнен основной объем работ.

В следующем году на эти цели в бюджете заложено 237 миллионов рублей.