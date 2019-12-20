Пьяный дачник убил своего знакомого обухом топора

46-летнего жителя Карелии обвиняют в убийстве знакомого. Кроме того, мужчину будут судить за управление в состоянии опьянения преступления.

В карельском Следкоме рассказали, что в ночь на 3 октября 2019 года обвиняемый, находясь в дачном кооперативе Костомукшского городского округа, распивал спиртное со своим знакомым. В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый напал на знакомого, причинив ему множественные удары руками, деревянной доской и обухом топора. В результате от многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался.

После этого, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и уехал с места происшествия, но был остановлен и отстранен от управления транспортным средством сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по г. Костомукша. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемый ранее уже был судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас костомукшанин находится под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до 15 лет.